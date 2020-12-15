Национальный суд Испании прекратил дело против Михаила Фридмана

Михаил Фридман/ Фото: youtube.com/Михаил Фридман. Чемпион среди чемпионов. Миллиардер. Оскар Хартманн

Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о попытке приобретения российскими инвесторами испанской компанией Zed WorldWide, связанное с предпринимателем Михаилом Фридманом. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное решение.

Стало известно, что делом занимался прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, который считает, что Фридман оказал влияние на финансовое состояние компании через посторонних лиц.

Как отметил Гринда, предприниматель «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide».

Ранее суд приостановил производство по делу Фридману за неимением доказательств его вины.

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