Родные задержанного без маски подростка избили полицейских в Испании

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Двоих сотрудников полиции доставили в больницу в Малаге после нападения родственников подростка, отказавшегося надеть защитную маску. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает региональное отделение газеты АВС.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Полицейские патрулировали территорию и заметили 16-летнего молодого человека, на котором не было средства индивидуальной защиты, несмотря на требования властей. Нарушителя задержали и доставили домой.

Однако отец и брат подростка напали на правоохранителей и избили их. Драку остановили после прибытия наряда полиции. Одному из полицейских сломали нос, другому пришлось наложить швы на лоб.

Глава Малаги заявил, что полицейские продемонстрировали образцовое поведение, поскольку не стали проявлять встречную агрессию.

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