Роскачество обнаружило мошенническое приложение для определения номера

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2020 году главной мошеннической угрозой для россиян стали телефонные злоумышленники, которые звонят пользователям и представляются сотрудниками разных кредитных организаций. Для того чтобы обезопасить себя от подобных действий, многие люди пользуются специальными приложениями, которые определяют номера телефонов звонящих. В связи с этим специалисты Роскачества решили проверить данную категорию приложений.

Отмечается, что, по информации Сбербанка, практически половина таких мошеннических кол-центров находится в тюрьмах. При этом один такой кол-центр из 50 «работников» может совершать около 20 тысяч звонков в неделю. В 70 процентах случаев люди кладут трубку и не общаются с мошенниками, однако остальные рискуют потерять свои деньги. По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, не стоит перезванивать на незнакомые номера, особенно если звонят и сбрасывают. Также он посоветовал пользоваться определителем номера.

Всего специалисты Роскачества проверили на безопасность 80 приложений в Google Play, в том числе те, которые занимают последние строчки соответствующего списка. Выяснилось, что примерно 10 процентов исследованных приложений запрашивают доступ на управление звонками: «Отслеживать по номеру телефона бесплатно», True Id caller name, spamblock — Caller ID и другие. Такое разрешение потенциально чревато тем, что номера телефонов из адресной книги могут попасть в руки злоумышленников.

Также многие приложения — True Id Caller Name & Location, «Поиск номера — отслеживание местоположения», «Мобильный номер трекера — мобильный номер локатора» — запрашивают доступ на показ информации поверх всех окон. Это может быть связано как с мошенничеством, так и с принудительным показом рекламы. Именно демонстрация рекламных сюжетов стала основной проблемой, по мнению экспертов, почти во всех малопопулярных определителях номера. При этом возможность отключить рекламу есть только у приложений с высоким рейтингом.

Фото: pixabay.com

Самыми «заспамленными» приложениями были признаны «Поиск номера — отслеживание местоположения», «Отслеживать по номеру телефона бесплатно», «Проверьте местоположение номера телефона».

Также специалисты обнаружили мошенническую схему в приложении «Звонок-радар». При установке приложения пользователь видит окно для регистрации, куда надо ввести номер телефона для получения кода. После введения номера происходит автоматическое списание денег со счета мобильного телефона.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества также дали несколько советов тем, кто скачивает определители номера. В частности, рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов (App Store, Google Play или Huawei AppGallery). Следует читать отзывы пользователей и смотреть на оценки приложений, а также на ответы разработчиков.

Кроме того, лучше отдать предпочтение определителям от известных разработчиков и с большим количеством скачиваний. Также нужно обращать внимание на запросы доступа в процессе установки. Помимо этого, в Роскачестве предупредили, что ни одно приложение — определитель номера не может стопроцентно гарантировать, что оно определит все мошеннические звонки.

Наконец, рекомендуется использовать антивирус на устройствах, регулярно обновлять его и проверять посредством него скачанные файлы, а также обновлять другие мобильные приложения и операционную систему телефона, сообщается на официальном сайте Роскачества.

Читайте также: Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы 2020 года