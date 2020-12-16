Новый дом построят в столичном районе Кузьминки по программе реновации

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

В московском районе Кузьминки построят новый дом по программе реновации. Здание планируют сделать пятисекционным, разрешение на строительство уже выдал Мосгосстройнадзор.

— Новостройка расположится рядом с музеем-заповедником «Кузьминки» в районе с развитой транспортной инфраструктурой по адресу: Есенинский бульвар, земельный участок 1, напротив владения 9, корпус 5, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание будет рассчитано на 357 квартир, его общая площадь составит 40 тысяч квадратных метров. Строительство предполагает остекление лоджий и проектировку подземного паркинга. Отдельное место будет отведено для консьержа и хранения детских колясок.

В доме будут предусмотрены квартиры для маломобильных граждан. В них возведут широкие коридоры, установят специальную технику.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. На первых этажах дома откроют магазины, салоны и другие предприятия.

Строительство планируют закончить к 2022 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

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