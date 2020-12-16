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Погоду теплее нормы пообещали москвичам в начале следующей недели
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Погоду теплее нормы пообещали москвичам в начале следующей недели

Виктория Родимкина

Город

Начало следующей недели в столице будет теплее климатической нормы, днем температура воздуха не упадет ниже минус пяти градусов. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 16 декабря.

По ее словам, погода в городе в начале предстоящей недели не будет существенно меняться. В отдельные дни может выпасть чуть больше снега, чем в выходные.

— Как раз он будет выпадать при отрицательной температуре, высота снежного покрова будет повышаться. Будет теплее нормы, но температура будет слабоотрицательной в ночные часы, и в дневные в городе не ниже минус пяти градусов, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве в январе.

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