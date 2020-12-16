«Был бы даун»: Ширвиндт объяснил, почему нельзя было спасти Миронова от смерти

Фото: youtube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Советский и российский актер Александр Ширвиндт объяснил, почему нельзя было спасти артиста Андрея Миронова. Он скончался во время гастролей в Риге в 1987 году из-за аневризмы головного мозга.

— Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте лет за семь–восемь до этого кошмара. У него болела голова, ему сказали, что у него что-то там есть, он отмахнулся. И в Риге он сказал на сцене, что у него голова болит, я отнес его за кулисы. В это время в Риге был всемирный съезд невропатологов, — вспомнил Ширвиндт.

По его словам, несколько светил науки спокойно зашли в реанимацию после банкета, а вскоре вышли от Миронова белые как бумага.

— В голове «разорвалась бомба». Потом я уже спрашивал, почему не оперировали, мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный, — пояснил актер.

Ширвиндт считает, что смерть на сцене — «это красиво».

Видео опубликовано на YouTube.

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