Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Был бы даун»: Ширвиндт объяснил, почему нельзя было спасти Миронова от смерти
Фото: youtube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

«Был бы даун»: Ширвиндт объяснил, почему нельзя было спасти Миронова от смерти

Виктория Федотова

Звезды

Советский и российский актер Александр Ширвиндт объяснил, почему нельзя было спасти артиста Андрея Миронова. Он скончался во время гастролей в Риге в 1987 году из-за аневризмы головного мозга.

— Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте лет за семь–восемь до этого кошмара. У него болела голова, ему сказали, что у него что-то там есть, он отмахнулся. И в Риге он сказал на сцене, что у него голова болит, я отнес его за кулисы. В это время в Риге был всемирный съезд невропатологов, — вспомнил Ширвиндт.

По его словам, несколько светил науки спокойно зашли в реанимацию после банкета, а вскоре вышли от Миронова белые как бумага.

— В голове «разорвалась бомба». Потом я уже спрашивал, почему не оперировали, мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный, — пояснил актер.

Ширвиндт считает, что смерть на сцене — «это красиво».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Переболевший коронавирусом Александр Ширвиндт выписался из больницы

смертьактерАндрей Миронов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Все мнения
О проекте