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Переболевший коронавирусом Александр Ширвиндт выписался из больницы
Народный артист России Александр Ширвиндт / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Переболевший коронавирусом Александр Ширвиндт выписался из больницы

Анастасия Колоскова

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Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, который вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, выписался из больницы. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

— Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили, выходят к машине, чтобы ехать домой, где останутся еще на карантине, как полагается, — цитирует Агаева РИА Новости.

Напомним, известие о госпитализации 86-летнего артиста появилось 25 ноября. Позже родственники опровергли слухи о критическом состоянии любимца публики и сообщили, что болезнь у Ширвиндта протекает в легкой форме, а у его супруги Натальи Белоусовой — бессимптомно.

Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист Александр Ширвиндт состоит в труппе Театра сатиры с 1970 года. В 2000-м он принял на себя художественное руководство театром. Имеет звание народного артиста РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и многие другие награды.

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