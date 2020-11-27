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Семья Ширвиндта опровергла сообщения о «критическом» состоянии артиста
Народный артист России Александр Ширвиндт / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Семья Ширвиндта опровергла сообщения о «критическом» состоянии артиста

Оксана Васильева

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Жена и сын Александра Ширвиндта рассказали о самочувствии артиста после госпитализации с коронавирусом. Как сообщают родственники, болезнь проходит в легкой форме, пишет портал «Экономика сегодня». Известно, что жена Александра была госпитализирована вместе с артистом, и, несмотря на заявления прессы об их «критическом» состоянии, сами супруги этого не подтверждают.

Ранее другой артист пожаловался на проблемы со здоровьем. Сергей Зверев-младший, сын известного стилиста сообщил, что у него обострилась астма. Как пишут «Невские новости», молодой человек жалуется, что мучается от одышки и не может спать. По мнению Сергея, его состояние обострилось из-за судебного разбирательства с отцом.

Стилист Сергей Зверев известен своим эпатажным стилем. Ранее «Царьград» писал, что артист устроил скандал в аэропорту Иркутска из-за просьбы снять металлические вещи для прохода через рамку-металлодетектор. Это требование возмутило Зверева.

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