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«Ты бы согласился?»: Борис Корчевников ответил на вопрос о женитьбе
Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram

«Ты бы согласился?»: Борис Корчевников ответил на вопрос о женитьбе

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников удивил поклонников неожиданным признанием, которое сделал во время разговора с певицей Анитой Цой в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе интервью звезды обсудили трудности брака. Ведущий спросил у исполнительницы, как ее супруг Сергей Цой отреагировал на желание Аниты стать певицей.

— Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился? — спросила Цой у Корчевникова.

Телеведущий честно на него ответил.

— Я, по-моему, не женюсь все-таки, — заявил он.

Ранее Борис Корчевников зарегистрировался на сайте знакомств. Телеведущий давно не состоит в отношениях, хотя многие поклонницы его творчества мечтают, чтобы Корчевников нашел свою любовь.

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женитьбажурналист и телеведущийБорис Корчевников
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