«Прям помолодела»: Алсу сменила имидж на отдыхе в Дубае

Фотография из Instagram

Во время отдыха в Дубае певица Алсу изменила свой имидж. Она покрасила волосы — из брюнетки превратилась в шатенку. Подписчики оценили новый образ девушки.

Алсу опубликовала новое утреннее фото в своем Instagram-аккаунте. На фотографии девушка в домашней футболке и с нюдовым макияжем. Выделяется на снимке новый русый цвет волос певицы. Он стал значительно светлее, и только корни остались прежнего темного оттенка.

— Буду встречать Новый год с новым цветом волос. Родственники сказали, что прям помолодела. Что думаете? — спросила у подписчиков Алсу.

Поклонники певицы отметили, что в новом образе она действительно выглядит моложе. По их мнению, светлый цвет волос смягчает черты лица Алсу.

«А где же знойная брюнетка? Хотя так нежнее»; «Красиво! Образ стал свежее»; «Ты всегда молодая и красивая», — восхитились красотой певицы подписчики в комментариях.

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