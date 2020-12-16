Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курьера службы доставки еды зарезали в столичном районе Ясенево
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Курьера службы доставки еды зарезали в столичном районе Ясенево

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица ПаустовскогоКарта всех событий

В столичном районе Ясенево мужчина получил ножевое ранение во время конфликта со своим знакомым, в результате чего скончался. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в среду, 16 декабря.

Уточняется, что инцидент произошел 15 декабря на улице Паустовского. Мужчины поссорились, один из них ранил оппонента ножом в грудь. Пострадавший обратился в больницу, но несмотря на усилия врачей скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», злоумышленник разыскивается, уточнили в ведомстве.

СМИ сообщили, что погибший работал курьером в службе доставки еды. Ему было 19 лет, он приехал в Москву из Киргизии.

В пресс-службе сервиса «Деливери клаб» корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили смерть курьера.

— Мы шокированы случившимся и приносим соболезнования близким погибшего. Сейчас мы выходим на связь с ними и обязательно окажем поддержку семье в этой ситуации. Расследование преступления находится в компетенции правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рассчитывают на оперативное задержание преступника.

Читайте также: Спасатели оказали помощь попавшей в беду московской пенсионерке

смертьдоставка едыкурьер
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Все мнения
О проекте