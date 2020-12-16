Курьера службы доставки еды зарезали в столичном районе Ясенево

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Паустовского Карта всех событий

В столичном районе Ясенево мужчина получил ножевое ранение во время конфликта со своим знакомым, в результате чего скончался. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в среду, 16 декабря.

Уточняется, что инцидент произошел 15 декабря на улице Паустовского. Мужчины поссорились, один из них ранил оппонента ножом в грудь. Пострадавший обратился в больницу, но несмотря на усилия врачей скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», злоумышленник разыскивается, уточнили в ведомстве.

СМИ сообщили, что погибший работал курьером в службе доставки еды. Ему было 19 лет, он приехал в Москву из Киргизии.

В пресс-службе сервиса «Деливери клаб» корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили смерть курьера.

— Мы шокированы случившимся и приносим соболезнования близким погибшего. Сейчас мы выходим на связь с ними и обязательно окажем поддержку семье в этой ситуации. Расследование преступления находится в компетенции правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рассчитывают на оперативное задержание преступника.

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