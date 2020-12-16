Фасады объекта культурного наследия отреставрировали в центре Москвы
Завершилась реставрация фасадов здания на Николоямской улице. Дом был построен в XVIII веке и является объектом культурного наследия федерального значения. Памятник выполнен в архитектурном стиле «московского классицизма».
Первый этап реставрации уже закончен. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
— Специалисты полностью привели в порядок фасады памятника и демонтировали строительные леса и баннеры, — приводит Интерфакс слова руководителя департамента.
Рабочие восстановили на фасаде здания элементы декора и лепнины. Следующим этапом реставрации станут работы над интерьерами памятника. В планы проекта входит также благоустройство прилегающей территории.
Дом расположен по адресу улица Николоямская, 6. Его реставрацию планируют завершить к 2021 году.
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