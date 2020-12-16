«Великолепная»: Татьяна Васильева восхитила поклонников помолодевшим видом

Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

Актриса Татьяна Васильева выложила в Instagram-аккаунт новый снимок. Поклонники 73-летней народной артистки отметили, что она заметно помолодела.

На фото звезда позирует в сдержанном зеленом платье с массивным ожерельем. Яркий грим и оранжевые кудряшки «омолодили» актрису.

Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

«Самая обаятельная и привлекательная»; «Как всегда, прекрасна!»; «Красотка»; «Великолепная, красивая, талантливая»; «Боже, Вы на 20 лет моложе стали выглядеть», — написали актрисе комплименты подписчики.

Недавно Татьяна Васильева призналась, что ей пришлось купить двум внукам по квартире, чтобы продолжить общаться с ними. Жилье на Патриарших прудах обошлось ей в круглую сумму — 30 миллионов рублей.

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