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«Божественно»: Чехова опубликовала фото в нижнем белье
Анфиса Чехова продемонстрировала хорошую фигуру / Фото: youtube.com / Ходят Слухи

«Божественно»: Чехова опубликовала фото в нижнем белье

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова разместила соблазнительные снимки в нижнем белье на своей странице в соцсети Instagram.

В кадре знаменитость запечатлелась на кровати в черном комплекте белья. На фото у нее распущены волосы и неброский макияж.

Поклонники Чеховой оценили снимки и засыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто отметил, что подобные фотографии не красят ее, так как слишком вызывающие.

«Как чувственно»; «Божественно»; «Анфиса, вы неизменно прекрасны»; «Это может увидеть твой ребенок. Не слишком открыто?»; «Такие фото опускают планку ниже плинтуса», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Чехову упрекнули в слишком тонкой талии. Фанаты уверены, что звезда побывала на приеме у пластического хирурга.

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откровенные фотопоклонникиАнфиса Чехова
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