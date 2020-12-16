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«Давно не виделись»: Седокова пожаловалась на обострение кожного заболевания
Фото: Скриншот видео (https://www.youtube.com/watch?v=rWa4g2AJgUY)

«Давно не виделись»: Седокова пожаловалась на обострение кожного заболевания

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Анна Седокова показала в соцсетях сюрприз, который ее семья подготовила в честь дня ее рождения. Однако праздник звезды омрачило внезапно обострившееся кожное заболевание.

Видео Седокова выложила в своем Instagram-аккаунте. Она показала, что вся комната буквально наводнена огромными связками воздушных шаров в виде красных сердечек, а стены украшены плакатами с поздравлениями.

В подписи к публикации экс-участница группы «ВИА Гра» пожаловалась на плохой сон из-за обострившейся крапивницы.

— Я не спала вчера еще до 5 утра. И проснулась от того, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись. Давай поговорим, — написала звезда.

Имениннице посочувствовали ее многочисленные подписчики и поспешили поздравить звезду с днем рождения.

«Самое главное, здоровья, счастья и любви»; «Самого лучшего маме троих детей»; «Сияйте, любите, благодарите и бесконечного счастья»; «Счастья, любви, красоты!» — пожелали они в комментариях.

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