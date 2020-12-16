Лазарев признался, что его финансовое положение резко ухудшилось из-за пандемии

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Известный певец Сергей Лазарев рассказал о своих доходах во время пандемии коронавируса. Из-за ограничений на массовые мероприятия финансовое положение певца резко ухудшилось.

Лазарев рассказал, что несмотря на ограничения, он сохранил свой штат работников. Его команда продолжает получать зарплату, расходы артиста увеличиваются, а доходы из-за отмененных концертов уменьшаются.

— Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше, — рассказал артист изданию «Дни.ру».

Читайте также: «Весь в отца»: Сергей Лазарев поделился энергичным танцем своего сына