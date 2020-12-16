Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в среду из-за снегопада

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В столице вечером могут быть затруднения на дорогах, поэтому горожанам лучше пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в среду, 16 декабря.

В сообщении отметили, что плотное движение транспорта ожидается в центральной части города, на кольцах, а также в местах дорожных работ.

— Рекомендуется пользоваться общественным транспортом, — уточнили в пресс-службе Дептранса.

Ранее синоптики рассказали, что максимальная температура воздуха в Москве 16 декабря составит от минус трех до минус одного градуса.

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