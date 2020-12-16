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Определены финалисты премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды
Вручение наград «Вечерней Москве» от департамента природопользования / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Определены финалисты премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды

Оксана Васильева

Экология

В шорт-лист премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды вошел 31 проект в четырех номинациях. Среди финалистов — журналист «ВМ».

Проекты номинантов на соискание премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды в 2020 году были рассмотрены на заседании комиссии Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по присуждению премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды, которое состоялось 9 декабря. Соискатели премии представили 86 проектов, лучшие из них вышли в финал:

— 6 проектов в номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий». Среди номинантов: ГКУ «Энергетика» с проектом реализации энергосберегающих мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования; АО «Газпромнефть-МНПЗ» с проектом «Эффекты высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+» Московского НПЗ»; ЗАО «Москва — Макдоналдс» с проектом по раздельному сбору отходов в зале для посетителей «Макдоналдс» с целью передачи отходов на переработку; ОАО «Российские железные дороги» с проектом «Моторвагонного депо ст. Подмосковная», отвечающего европейским экологическим стандартам; «ЛафаржХолсим» с проектом по утилизации отходов на цементных заводах и другие.

— 12 проектов в номинации «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект». В числе номинантов — государственные и некоммерческие организации со своими проектами: Федеральный детский эколого-биологический центр, СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры»; представители крупного бизнеса: ОАО «Российские железные дороги» с проектом экологического просвещения среди пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала; ООО «ИКЕА ДОМ» с приложением, формирующим у покупателей экопривычки; ООО «Простое дело», представившее телеграм-бот, помогающий сортировать отходы; ООО «Хранимиры» с комплексным эколого-просветительским проектом «Хранимиры»; ИП Колчанова с курсом бережного потребления «Теперь так». В шорт-лист также вошли проекты представителей вузов — НИТУ «МИСиС», МГУ им. М. В. Ломоносова, МИЭМП, медиапроект +1Платформа и другие.

— 8 работ в номинации «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы». В числе финалистов материалы публикаций представителей АО «Москва Медиа», «Вечерняя Москва», МИА «Россия сегодня», «Российская газета», «Московская правда», The Village, ГТК «Телеканал «Россия» с проектом «YouTube-канал «Сортировочная» и другие.

— 5 проектов в номинации «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений». Среди них проекты малого и среднего бизнеса, НКО, вузов: «Собиратор», «Сборка», «Экопад», MGIMO Goes Green, а также Кедровая карта Москвы.

Члены жюри, председателем которого является руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, отметили актуальность представленных работ, энергетическую и экологическую эффективность предложенных проектов, а также инновационный подход и желание улучшить окружающую среду.

Лауреатов конкурса объявят на церемонии награждения, которая состоится 18 декабря 2020 года. Победители будут отмечены денежными и памятными призами — это нагрудный знак, удостоверение лауреата премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды и наградная статуэтка.

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