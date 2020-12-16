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Президент Карабаха подтвердил сообщения о взятых в плен военных
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Президент Карабаха подтвердил сообщения о взятых в плен военных

Ростислав Зубков

В мире

Десятки армянских военнослужащих попали в плен недалеко от села Хцаберд Гадрутского района. Это подтвердил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Ранее СМИ писали, что около 100 военных пропали без вести в вышеуказанном районе.

По словам Арутюняна, эта информация достоверна, однако число исчезнувших солдат еще уточняется.

— К сожалению, близ Хцаберда наши несколько десятков военнослужащих попали в плен. Сейчас министерство обороны выясняет все обстоятельства, — указано в обращении лидера НКР, размещенном на его странице в Facebook.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы освободить и вернуть военных как можно скорее.

По данным защитника прав человека НКР Артака Бегларяна, связь оборвалась с 60 военнослужащими нескольких подразделений.

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