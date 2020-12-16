В кабмине рассказали о расходах на спорт в федеральном бюджете на 2021–2023 годы

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Федеральный бюджет на 2021–2023 годы принят, в него заложены расходы на спорт, которые в целом соответствуют уровню текущего года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду, 16 декабря, во время заседания коллегии министерства спорта РФ.

По его словам, состояние кассового исполнения министерства спорта является хорошим. Тем не менее зампред правительства обратил внимание на то, что освоение средств должно быть в полном объеме в текущем году.

Чернышенко добавил, что команда Минспорта доказала свою эффективность, передает РИА Новости.

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