Рафик Загрутдинов: В 2021 году сдадим 170 объектов

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, улица Генерала Дорохова Карта всех событий

В среду, 16 декабря, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о первых итогах уходящего 2020-го и поделился перспективами, которые ожидают город в ближайшие годы.

— Остается вопрос нехватки трудовых ресурсов. Это связано с большим количеством строек, — отметил он. — Всего за год планировалось построить 132 объекта.

Темпы строительства в ближайшие три года постараются сохранить. Было решено не секвестировать программы, несмотря на дефицит бюджета в следующем году.

— Была проведена большая работа, рассматривался каждый объем, — продолжил Рафик Загрутдинов. — Планируем ввести в эксплуатацию 170 объектов общей площадью свыше двух миллионов квадратных метров.

В частности, в 2021 году департамент строительства планирует завершить строительство дорог общей протяженностью 47,5 километра, 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов, закончить сооружение пяти станций и реконструкцию девяти станций Московских центральных диаметров. Кроме того, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию порядка 70 жилых домов на миллион квадратных метров. Продолжится также создание социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Среди знаковых объектов года он назвал развязку МКАД и улицы генерала Дорохова, развязку у станции метро «Саларьево», строительство хордовых магистралей, новые станции Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, инфекционный госпиталь в Вороновском.

— До конца года планируем запустить движение по развязке на Волоколамском шоссе и МКАД, — заявил Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что около 40 социальных объектов по программе реновации появятся на юге Москвы

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