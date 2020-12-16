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Более 15 объектов здравоохранения построят в Новой Москве до конца 2023 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 15 объектов здравоохранения построят в Новой Москве до конца 2023 года

Кирилл Николаев

Город

В Новой Москве до 2023 года планируется построить 17 медицинских учреждений. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, на территории ТиНАО активно строятся социальные и медицинские объекты. До конца 2023 года планируется возвести небольшие поликлиники и специализированные профильные медицинские центры.

Жидкин добавил, что всего с момента присоединения новых территорий к Москве за счет средств города было построено 14 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой помощи, сообщает Интерфакс.

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