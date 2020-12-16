Госдума поддержала введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому вводятся административные штрафы в размере до 150 тысяч рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 16 декабря — «за» проголосовали 359 депутатов, 21 воздержался, против не выступил никто.

Теперь в КоАП будет прописано размер наказания за оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением полномочий. В частности, штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также возможно лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы на срок до одного года. За повторное нарушение чиновники должны будут заплатит 100-150 тысяч рублей штрафа, или они могут дисквалифицированы на два года.

Также к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете. Максимальный штраф для граждан будет в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, передает ТАСС.

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