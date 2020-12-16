Совет Федерации одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента

Фото: gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации

В среду, 16 декабря, в Совете Федерации состоялось заседание, на котором в том числе рассматривался закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи. Сенаторы одобрили инициативу, передает РИА Новости.

Согласно документу, глава государства после своей отставки обладает неприкосновенностью, то есть не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Более того, это право распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемый транспорт, средства коммуникации, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Однако предлагается сделать так, чтобы СФ мог на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления лишить экс-лидера страны неприкосновенности. Для этого должно быть соответствующее заключение Верховного и Конституционного суда.

Ранее этот закон приняли в ГД.

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