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Сын Марии Кожевниковой из-за травмы получил проблемы со зрением
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Сын Марии Кожевниковой из-за травмы получил проблемы со зрением

Никита Абрамов

Звезды

Недавно 5-летний сын актрисы Марии Кожевниковой упал на проволоку во время прогулки. Звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте о текущем состоянии ребенка.

В ответ на расспросы подписчиков Кожевникова опубликовала фото лица своего сына крупным планом. На снимке заметны травмы, которые находятся близко к глазу.

После происшествия родители решили проверить зрение мальчика, и обнаружилось, что теперь ребенку придется ходить в очках из-за полученных нарушений.

Звездная мама переживает, как отнесется ее сын к новости о том, что придется постоянно носить очки.

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ПроисшествияМария Кожевниковасын
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