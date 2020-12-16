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«Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче 19-го тура РПЛ
Фото: twitter.com / ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче 19-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл московский «Спартак» в центральном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в среду, 16 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В середине первого тайма мяч в свои ворота направил хорватский защитник хозяев Деян Ловрен. Во втором тайме отличились Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба.

Таким образом, «Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата. В активе команды из Санкт-Петербурга 41 очко. «Спартак» находится на второй позиции с 35 баллами.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» уступило «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 0:2.

Читайте также: РПЛ запросит разъяснения по инциденту с болельщиками «Зенита» и «Спартака»

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