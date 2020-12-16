Суд во Франции вынес приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo

Фото: pixabay.com

Специальный суд присяжных Парижа после трех месяцев слушаний вынес решение по делу о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hedbo, в парижском пригороде Монруже и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года. Соответствующее решение было принято в среду, 16 декабря, сообщают французские СМИ.

Известно, что обвиняемыми по данному делу были 14 человек. По данным следствия, все они в той или иной степени оказывали помощь террористам. В результате ключевой обвиняемый Али Риза Пола был приговорен к 30 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в соучастии в террористических преступлениях, совершенных братьями Куаши и Амеди Кулибали.

Кроме того, вдова террориста Кулибали Хаят Бумеддьен была признана виновной в участии в преступном террористическом сообществе и финансировании терроризма — ее приговорили также к 30 годам заочно. По информации новостных изданий, женщина смогла сбежать в Сирию еще до терактов — в начала 2015 года.

Помимо этого, к пожизненному заключению приговорили Мохамеда Белусина, который считается наставником террориста Кулибали. Из-за этого его посчитали виновным в соучастии в преступлениях, совершенных этим террористом. Белусин также до терактов 2015 года успел уехать из Франции в САР, по некоторым данным, он погиб.

Также суд приговорил Незара Микаэля Пастора, Амара Рамдани и Вилли Прево в участии в террористическом сообществе — они получили 18, 20 и 13 лет тюрьмы соответственно. Кроме того, еще шесть фигурантов были приговорены к меньшим тюремным срокам, поскольку в их действиях не увидели террористических мотивов, передает РИА Новости.

Напомним, журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел 7 января 2015 года, в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. День спустя в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции, которая позже погибла, и агента дорожной службы.

9 января стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. В результате нападения погибли четыре человека.

Читайте также: Макрон заявил, что Франция продолжит противостоять терроризму