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Макрон заявил, что Франция продолжит противостоять терроризму
Фото: kremlin.ru/Официальный сайт президента России

Макрон заявил, что Франция продолжит противостоять терроризму

Виктория Родимкина

В мире

Французский народ не откажется от своих ценностей демократии и продолжит противостоять террористам. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в письме, опубликованном в газете «Financial Times» в четверг, 5 ноября.

Президент отметил, что страна подверглась нападению террористов на религиозной почве, так как олицетворяет свободу выражения мнений, вероисповедания и определенный образ жизни.

— Наша нация сплотилась, выслеживая террористов, где бы они ни находились. Наши разведывательные и полицейские службы, которые заплатили высокую цену, ежегодно предотвращают десятки нападений. Все государство мобилизует свои силы на основе законов, обсуждаемых и принимаемых парламентом, — написал французский лидер.

Он добавил, что Франция не собирается отказываться ни от демократии, но от верховенства закона.

Макрон также затронул проблему распространения идеологии радикального ислама, которая учит детей ненависти и призывает игнорировать законы.

По словам президента, он не позволит утверждать, что правительство Франции поощряет расизм по отношению к мусульманам. Франция является такой же светской страной для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и других верующих.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью».

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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борьба с терроризмомФранцияЭммануэль Макрон
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