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СМИ: Мужчину с мачете задержали в Париже
Фото: twitter.com/policenationale

СМИ: Мужчину с мачете задержали в Париже

Виктория Родимкина

Происшествия

Мужчину с мачете задержали около метро «Пер-Лашез» в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции во вторник, 3 ноября.

По словам источника, в полицию сообщили о вооруженном мужчине, который находился около метро в столице Франции.

— Человек, который соответствовал описаниям, был задержан полицией. На данный момент пострадавших нет. Ведется следствие, — уточнили в сообщении.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.

Лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью».

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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