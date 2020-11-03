Врачи подтвердили коронавирус у террориста из Ниццы
Мужчина, задержанный по обвинению в вооруженном нападении в Ницце, инфицирован коронавирусом. Этот диагноз подтвердили медики.
По сведениям Le Figaro, спасателям, оказавшим задержанному первую помощь, предписано уйти на самоизоляцию из-за риска заражения COVID-19.
Теракты во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.
Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».
С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — обратился спортсмен к своим подписчикам.
Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Объявит ли Париж гражданскую войну
Колонка политолога Геворга Мирзаяна:
Теракты, совершенные мусульманами в ряде французских городов, поставили перед властями два вопроса. Первый: что делать? Второй: как делать? (далее…)
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