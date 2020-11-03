Врачи подтвердили коронавирус у террориста из Ниццы

Фото: Telegram-канал «Mash»

Мужчина, задержанный по обвинению в вооруженном нападении в Ницце, инфицирован коронавирусом. Этот диагноз подтвердили медики.

По сведениям Le Figaro, спасателям, оказавшим задержанному первую помощь, предписано уйти на самоизоляцию из-за риска заражения COVID-19.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — обратился спортсмен к своим подписчикам.

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Объявит ли Париж гражданскую войну

Колонка политолога Геворга Мирзаяна:

Теракты, совершенные мусульманами в ряде французских городов, поставили перед властями два вопроса. Первый: что делать? Второй: как делать? (далее…)

Читайте также: Посольство Франции призвало власти РФ осудить угрозы в адрес Пятой республики