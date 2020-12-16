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Минздрав озвучил сумму страховых выплат работающим с COVID-19 врачам
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минздрав озвучил сумму страховых выплат работающим с COVID-19 врачам

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Медицинские работники, которые работают с пациентами с COVID-19 или с подозрением на этот вирус, получили более 11 миллиардов рублей страховых выплат. Соответствующая информация следует из документа Министерства здравоохранения РФ, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 16 декабря.

Отмечается, что это данные на вторник, 15 декабря. В документе уточняется, что 395 выплат на общую сумму более одного миллиарда рублей было произведено из-за смерти медработников.

В свою очередь на основании документа относительно временной нетрудоспособности было произведено 145 195 выплат на сумму более 9,91 миллиарда рублей. Добавляется, что по 165 303 случаям были созданы комиссии по расследованию.

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