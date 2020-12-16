Минздрав озвучил сумму страховых выплат работающим с COVID-19 врачам

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Медицинские работники, которые работают с пациентами с COVID-19 или с подозрением на этот вирус, получили более 11 миллиардов рублей страховых выплат. Соответствующая информация следует из документа Министерства здравоохранения РФ, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 16 декабря.

Отмечается, что это данные на вторник, 15 декабря. В документе уточняется, что 395 выплат на общую сумму более одного миллиарда рублей было произведено из-за смерти медработников.

В свою очередь на основании документа относительно временной нетрудоспособности было произведено 145 195 выплат на сумму более 9,91 миллиарда рублей. Добавляется, что по 165 303 случаям были созданы комиссии по расследованию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко отреагировал на внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок