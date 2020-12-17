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Россиян предупредили о «погодном кульбите» в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россиян предупредили о «погодном кульбите» в ближайшие дни

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней температура воздуха в ряде российских регионов резко снизится.

Как уточнил эксперт, на юге европейской части России опять формируется антициклон, в результате на юго-востоке и востоке европейской части страны ожидается заметное понижение температуры.

В частности, если 17 декабря в Приволжском федеральном округе и на Урале столбики термометров покажут значения выше климатической нормы на три-пять градусов, уже к субботе, 19 декабря, в этих регионах температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов.

При этом на Среднем Урале, в Екатеринбурге и Татарстане по ночам прогнозируются морозы до минус 20 градусов.

— Вот такой кульбит совершит погода, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее синоптики рассказали об оттепели в Москве в ближайшие дни.

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