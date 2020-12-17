Спрос на строителей в России резко вырос

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России с середины лета 2020 года резко вырос спрос на рабочую силу в сфере строительства и ремонта. Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса по поиску вакансий и сотрудников «Работа.ру».

Как уточнил представитель сервиса, изучались данные за период с октября 2019 года по ноябрь 2020-го.

В ноябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го темп снижения количества резюме в строительстве составил 23 процента. При этом с середины лета этого года спрос на услуги в сфере строительства и ремонта резко возрос.

Если в первые шесть месяцев текущего года количество резюме значительно превышало количество вакансий, затем резюме стало меньше, а количество вакансий, напротив, увеличилось.

Однако в регионах количество активных резюме представителей строительных профессий стало расти. Эксперты объясняют это тем, что во время пандемии коронавируса многие вернулись в родные населенные пункты.

Что касается размера заработных плат в строительстве, с августа наметился небольшой прирост. При этом зарплатные ожидания соискателей сократились на девять процентов, сообщает РИА Недвижимость.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, представители какой профессии чаще заражаются COVID-19.

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