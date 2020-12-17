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Пожар в аэропорту Благовещенска потушили
Фото: Главное Управление МЧС России по Амурской области

Пожар в аэропорту Благовещенска потушили

Виктория Родимкина

Происшествия

Пожарные потушили возгорание в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области в четверг, 17 декабря.

В 8:44 17 декабря на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о пожаре в здании международного терминала аэропорта села Игнатьево.

— Около часа потребовалось огнеборцам для локализации пожара, к 9:57 открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждена кровля и стены по всей площади строения, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара задействовали дополнительные силы и средства, 40 человек и 12 единиц техники подразделений Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в ликвидации огня участвовали 59 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в отдельно стоящем пустом здании, площадь возгорания составляла 1200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. При возгорании никто не пострадал, в здании на момент пожара не было людей.

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