Путин поддержал идею круглого стола с участниками со всего мира

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Идея круглого стола с участниками со всего мира является хорошей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, 17 декабря, на своей ежегодной большой пресс-конференции с элементами прямой линии.

Данную идею предложил один исландский журналист. Путин отметил, что для начала нужно реализовать другое предложение России: собраться лидерам стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество.

— И сама по себе идея круглого стола, в том числе и онлайн... Такое, конечно, возможно, важно только, чтобы ваше предложение было поддержано и другими коллегами, — ответил Путин исландскому журналисту.

Глава государства также отметил, что у России и Исландии «очень добрые отношения» не только на уровне народной дипломатии, но и на межгосударственном уровне.

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