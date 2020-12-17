«Выброс энергии»: Меладзе резко отозвался о мате в песнях
Российский певец Валерий Меладзе резко отозвался о мате, который часто употребляют современные исполнители в композициях. Об этом он сообщил в программе «Музыкалити».
— Я противник такого жесткого, практически бессмысленного мата. Да, это выброс некой энергии, выброс недовольства своей долбаной жизнью, — заявил Меладзе, комментируя одну из современных песен.
По его словам, это те же самые песни о любви, которые поет он, только другими словами.
— Я не сноб и не ханжа, я сам впервые мату выучился лет в шесть. С тех пор у меня не сильно пополнился запас. Это был пионерский лагерь. Я просто понимаю, где его можно употреблять, а где нельзя, — отметил певец.
Видео опубликовано на YouTube.
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