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«Выброс энергии»: Меладзе резко отозвался о мате в песнях
Фото: youtube.com / Юрий Костин

«Выброс энергии»: Меладзе резко отозвался о мате в песнях

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец Валерий Меладзе резко отозвался о мате, который часто употребляют современные исполнители в композициях. Об этом он сообщил в программе «Музыкалити».

— Я противник такого жесткого, практически бессмысленного мата. Да, это выброс некой энергии, выброс недовольства своей долбаной жизнью, — заявил Меладзе, комментируя одну из современных песен.

По его словам, это те же самые песни о любви, которые поет он, только другими словами.

— Я не сноб и не ханжа, я сам впервые мату выучился лет в шесть. С тех пор у меня не сильно пополнился запас. Это был пионерский лагерь. Я просто понимаю, где его можно употреблять, а где нельзя, — отметил певец.

Видео опубликовано на YouTube.

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