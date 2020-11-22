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Валерий Меладзе рассказал об изменах жене
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Валерий Меладзе рассказал об изменах жене

Оксана Васильева

Общество

Певец Валерий Меладзе в программе «Личные связи» журналиста Костина рассказал, что, будучи в браке с Ириной Мухиной, восемь лет был близок с Альбиной Джанабаевой.

Как пишут «Невские новости», роман закрутился, как только девушка попала в группу «ВИА Гра», но разводиться певец не спешил. Через некоторое время законная супруга догадалась о существовании соперницы, но не знала, кто она. В итоге брак распался, и певец женился на Джанабаевой. Это произошло в 2014 году.

Ранее Меладзе раскритиковали за то, что певец призвал бойкотировать новогодние шоу как ответ на отмену новогодних концертов, пишет «360». Его не поддержали и многие коллеги, в том числе и певец Витас, как сообщает ФАН.

Однако певец пояснил свои слова: он подразумевал, что артисты действительно получают за новогодние корпоративы 90 процентов годового дохода. Но, кроме того, пишет «Царьград», выступления музыкантов несут слушателям положительные эмоции, которые так важны в непростое время.

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