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«Возраст дает о себе знать»: Бабкина сфотографировалась на полу в лифте
Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

«Возраст дает о себе знать»: Бабкина сфотографировалась на полу в лифте

Ксения Монахова

Звезды

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина показала подписчикам последствия тяжелого рабочего дня. Снимок певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка призналась, что после трудового дня сложно стоять на ногах.

— К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя, — заявила Надежда Бабкина.

Поклонники творчества артистки обеспокоились ее состоянием.

«Возраст дает о себе знать! Можно уже и отдыхать! Зачем такие жертвы?!»; «Бабушка Надя устала, неудивительно»; «Огонь фото, Надежда Георгиевна. Просто лучшая. Отдыхайте, дорогая наша пчелка. И с новыми силами снова в бой», — пишут фолловеры.

Однако многие стали переживать за чистоту пола, на который села Бабкина.

«Странно садиться на нечистый пол лифта, когда ехать-то пять секунд»; «Если лифт такой чистый, то можно», — отметили поклонники.

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