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Хозяин кота показал на видео одежду из шерсти и набрал 20 миллионов просмотров
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Хозяин кота показал на видео одежду из шерсти и набрал 20 миллионов просмотров

Виктория Федотова

Животные

В Сети набрал популярность ролик, на котором мужчина показывает вещи, сделанные из шерсти кота.

Пользователь Олег Панкратов разместил в соцсетях ролик, на котором виден кот, сидящий в ванной. Хозяин вычесывает его специальной щеткой и собирает шерсть. С помощью техники валяния у него получаются тапочки из шерсти и даже штаны. Видео набрало 20 миллионов просмотров в соцсети «ВКонтакте».

На фоне звучит композиция «Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки».

Короткий ролик прокомментировали полторы тысячи раз. Многих пользователей развеселил остроумный хозяин, его похвалили за чувство юмора:

«От такого кота столько шерсти!»; «Это очень смешно, привет, шерстяной!»; «То чувство, когда ты из кошачьей шерсти связал себе свитер».

Читайте также: Видео о «правильном использовании» кота набрало почти два миллиона просмотров

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