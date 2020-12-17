Гинцбург назвал срок начала совместных с AstraZeneca испытаний вакцин от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Совместные испытания вакцин от коронавируса «Спутник V» и компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и AstraZeneca была достигнута договоренность о возможности проведения совместных клинических испытаний.

— Насколько я понимаю, в ближайшее время данные клинические испытания начнутся, — заявил Гинцбург.

Вакцина AZD1222 была разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Эта вакцина и «Спутник V» созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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