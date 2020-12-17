Ефимов рассказал, как можно заменить обязательную изоляцию трудовых мигрантов

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Обязательную 14-дневную изоляцию для трудовых мигрантов можно заменить на сдачу ПЦР-теста в течение трех дней после прибытия в Россию. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, правительство Москвы поддерживает и разрабатываемые на федеральном уровне меры по упрощению условий въезда трудовых мигрантов для работы в строительной сфере. Согласно действующим правилам, прибывающие в Россию трудовые мигранты должны иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат по итогам ПЦР-тестирования на коронавирус. Также необходимо провести две недели в режиме самоизоляции после прибытия.

— Последнее условие является явно избыточным, так как не позволяет мигранту сразу после прибытия оформить разрешительные документы на работу, а работодателю — своевременно привлечь его к трудовой деятельности, — заявил Ефимов.

Он считает, что это требование можно заменить обязанностью пройти ПЦР-тестирование в течение трех дней после прибытия.

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