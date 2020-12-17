В ВШЭ рассказали, как возможен рост реальной зарплаты россиян при падении доходов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2020 году доходы от предприятий и собственности в России «просядут», это приведет к парадоксальным ситуациям с финансами. Об этом проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова сказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой обсуждался вопрос доходов населения. Глава государства отметил, что к концу этого года реальная зарплата граждан вырастет на полтора процента, тогда как реальные доходы упадут на три.

По словам Овчаровой, это связано с ухудшением общей экономической ситуации в стране.

— Из-за пандемии очень сильно пострадали малый и средний бизнес, а также микробизнес. Больше всего это чувствуется в крупных городах, таких, как Москва. В регионах доход не так сильно зависит от предпринимателей, а вот в столице это одна из крупнейших частей всей прибыли, — пояснила собеседница «ВМ».

Она обратила внимание, что данные по реальной зарплате могут быть не совсем точные, поскольку специалисты опираются на сведения об официальных выплатах, которые составляют примерно 70 процентов.

— Если бы была полная статистика, возможно, рост оказался бы минимальным, — заключила эксперт.

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