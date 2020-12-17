Крутой объяснил, почему не испугался коронавируса на вечеринке вдовы Кобзона

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Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал «Вечерней Москве», как прошло торжество в доме Нелли Кобзон, которая 13 декабря отметила 70-летие:

— Необычная атмосфера. После того как Иосиф Давидович ушел, мы собирались нечасто. Были и смех, и грусть. Мы чествовали юбиляршу, вспоминали ее мужа. Уважение, любовь, искренность… Фактически это была семейная встреча, — поделился народный артист России.

Гости, по словам Крутого, вспоминали былое, пели, рассказывали анекдоты, шутили. Хозяйка дома Нелли Кобзон часто улыбалась, отметил композитор.

— Даже после ухода Иосифа мы сохранили нашу компанию, мы встречаемся. Это прежде всего уважение к нему и его родным. Оно осталось неизменным на долгие годы, — пояснил Крутой.

Собеседник «ВМ» заметил, что гости собрались на юбилей небольшим составом, поэтому заразиться коронавирусом он не боялся. Из присутствовавших, по словам Крутого, переболели COVID-19 три человека. Сам композитор не болел, но успел сделать прививку.

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