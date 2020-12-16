Яковлева объяснила, почему многие артисты не пришли на похороны Гафта

Елена Яковлева считает, что взрослые люди должны обдумывать свои слова / Кадр из сериала «Каменская»

Народная артистка РФ Елена Яковлева не согласилась с мнением Станислава Садальского, написавшего после траурной церемонии на своей странице в мессенджере, что людей, которые пришли проводить Валентина Гафта, было мало, и это — «позор». Прощание с великим актером состоялось 15 декабря в здании театра «Современник», Гафт умер 12 декабря.

— Мне кажется, в первую очередь слова Садальского — просто частное мнение отдельного человека. Мне не хочется это комментировать. Неприятно подобное слышать от людей, имевших отношение к театру. Райхельгауз заявил, что «театра больше нет», Садальский обрушился на артистов… Так нельзя! — сказала «Вечерней Москве» Яковлева.

Актриса пояснила, что все понимают, какая ситуация сложилась с пандемией. Она заявила, что некоторых людей, особенно пожилых и с ослабленным здоровьем, надо жалеть и оберегать. По мнению Яковлевой, момент трудный, высказывать после смерти Валентина Иосифовича несправедливые и неприятные вещи — глупо. Народная артистка добавила, что не ожидала от взрослых мужчин неуместных слов.

Накануне СМИ сообщили, что художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз после смерти Гафта решил закрыть театр «Современник», однако режиссер заявил, что его слова интерпретированы неверно.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов говорить на тему скандала, связанного с высказываниями медийных персон после ухода Валентина Гафта, не захотел:

— Не тронь, оно и пахнуть не будет! — ответил он корреспонденту.

Любимого народного артиста Валентина Гафта похоронили на закрытом Троекуровском кладбище на западе столицы. В этом месте покоятся многие знаменитые актеры, писатели, политики и другие известные деятели России.

Читайте также: Правда Валентина Гафта: как Москва простилась с великим артистом