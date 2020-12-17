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Винокур рассказал о «настоящем богатстве» вдовы Кобзона
Фото: vladimirvinokur.com / Официальный сайт Владимира Винокура

Винокур рассказал о «настоящем богатстве» вдовы Кобзона

Олег Сыров

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Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли 13 декабря отметила свое 70-летие. На торжестве побывали Владимир Винокур, Александр Буйнов, Игорь Крутой и другие известные деятели российской эстрады. Юморист и певец Владимир Винокур рассказал «Вечерней Москве», как прошло мероприятие.

— Мы очень любили Иосифа. Он меня, Леву Лещенко и Сашу Розенбаума называл сынками. Лев и Александр сейчас не в Москве. Был Коля Басков, Игорь Крутой. Мы пели для Неллечки. Мы ее очень любим, дружим много лет, — сказал народный артист РСФСР.

Нелли приложила много сил, чтобы продлить жизнь великому певцу, напомнил Винокур. Она «боролась за жизнь супруга, и он мужественно противостоял болезни». По словам Винокура, вместе они выиграли годы.

— Иосиф делал добро — это было его кредо. Он до последнего дня помогал людям. Нелли Кобзон удивительная. Она воспитала шикарных детей, внуков и внучек, и это — настоящее богатство, — заметил собеседник «ВМ».

На вечеринке, как заметил Винокур, гости обошлись без объятий, даже у рояля не становились вплотную. Юморист выразил уверенность, что заболеваний коронавирусом из-за общения во время ужина не будет.

— Все нормально. Мужчины периодически «дезинфицировались», не сидеть же просто так, «на сухую». Наши тосты мы посвящали прекрасной хозяйке доброго дома, который нас всех собрал, — пошутил Винокур.

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Иосиф КобзонНелли КобзонВладимир Винокур
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