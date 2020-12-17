«Локомотив» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 19-го тура РПЛ

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Московский «Локомотив» уступил подмосковным «Химкам» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в четверг, 17 декабря, в Химках и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Химок» забитыми мячами отметились Аршак Корян, Илья Кухарчук и Александр Долгов. «Локомотив» ответил голами Гжегожа Крыховяка и Мурило.

«Химки» не проигрывают в чемпионате уже на протяжении шести матчей и находятся на одиннадцатом месте в турнирной таблице. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд и опустился на восьмую позицию.

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