Хиромант Иван Громов рассказал, как по рукам определить абьюзера

кадр из фильма «Титаник»

Хиромант Иван Громов утверждает, что достаточно просто взглянуть на руки человека, и можно будет увидеть кого стоит обходить стороной. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил 5-tv.ru.

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют люди, чей большой палец походит формой на луковицу. Также он рассказал, что стоит подвергать сомнению репутацию тех людей, у которых на пальцах сильно выступают суставы. По мнению Громова, это первый признак неуравновешенной личности.

Третий признак тирана — «палец Юпитера», которым является очень сильно развитый указательный палец.

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