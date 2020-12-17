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Волочкова эмоционально прокомментировала «пьяное» видео с Джигурдой
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Волочкова эмоционально прокомментировала «пьяное» видео с Джигурдой

Виктория Федотова

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала видео с участием артиста Никиты Джигурды, после которого ее обвинили в алкоголизме. Телеведущая Дана Борисова заявила, что у балерины проблемы с алкоголем, однако Волочкова сказала, что не обижается на нее.

— Это потерянный человек, упавший, который не стесняется признаваться в том, что она проститутка, наркоманка. И эти люди будут учить нас жизни? Я веду нездоровый образ жизни, я мало сплю, я ложусь спать рано утром, я люблю курить кальян и не скрываю этого. Почему у меня не может быть человеческих слабостей? — спросила балерина.

Волочкова прокомментировала видео с участием Джигурды, которое вызвало ажиотаж в соцсетях:

— Мы там были не особо пьяны. Мы когда с Никитой встречаемся, мы с чувством юмора люди. Но в жизни это другой человек. А почему я не могу веселиться? У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик, — эмоционально заявила артистка.

Она пояснила, что сама просила записать друзей видео с шуткой. Но человек отправил видео в соцсети. Волочкова призналась, что «была в ужасе», когда увидела ролик в своем сторис.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеАнастасия ВолочковаНикита Джигурда
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