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Три грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Три грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Об этом сообщил в четверг, 17 декабря, Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

После ДТП движение в сторону области перенесли на правый ряд.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Покровском бульваре произошла авария с участием автомобиля и трамвая. В связи с происшествием было временно остановлено движение трамваев А, 39 и 3.

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