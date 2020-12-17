Три грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Об этом сообщил в четверг, 17 декабря, Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

После ДТП движение в сторону области перенесли на правый ряд.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Покровском бульваре произошла авария с участием автомобиля и трамвая. В связи с происшествием было временно остановлено движение трамваев А, 39 и 3.

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