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Врач рассказала, какие упражнения помогут для восстановления легких после COVID-19
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Врач рассказала, какие упражнения помогут для восстановления легких после COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-инфекционист из Подмосковья Светлана Малиновская рассказала, какие упражнения помогут для восстановления легких после COVID-19.

Специалист отметила, что пациенты, которые долго находятся в больнице с тяжелой формой COVID-19 могут «разучиться» дышать. В процессе болезни дыхательные мышцы ослабевают, поэтому эксперт рекомендует делать гимнастику, которая направлена на расширение грудной клетки. Такие упражнения помогут укрепить дыхательную мускулатуру, и восстановить легкие. Врач рекомендует делать дыхательную гимнастику 5 раз в день по 10 минут.

Врач считает, что в восстановлении после коронавируса нуждаются все люди вне зависимости от тяжести перенесенного заболевания, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-кардиолог Денис Соколов рассказал, как коронавирус влияет на сердце, в беседе с Nation News. Специалист отметил, что вирус особенно опасен для тех, у кого уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Он провоцирует недостаточность, тромбозы, риск инсультов и инфарктов.

Ученые доказали эффективность солнечного света против коронавируса, пишет Newinform со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи изучили данные о количестве солнечных дней в разных частях мира и скорость распространения COVID-19.

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